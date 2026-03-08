Royaume-Uni : enquête après des insultes antisémites lors d’un tournoi scolaire de football

La police britannique a ouvert une enquête après des insultes antisémites proférées lors d’un tournoi scolaire de football opposant l’équipe de la Jewish Free School (JFS), un établissement du nord de Londres, à celle de Thorpe St Andrew School, près de Norwich, a rapporté le site Sofoot. Les faits se sont produits jeudi dernier lors d’un match du tournoi national U15, qui rassemble plus de 600 équipes scolaires.

https://x.com/i/web/status/2029882229803872443 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon l’organisation Campaign Against Antisemitism, des joueurs de l’équipe juive ont été pris pour cible par des propos particulièrement violents, parmi lesquels « Sales Juifs ! Sales sionistes ! Retournez dans les chambres à gaz ! ». Ces insultes ont été proférées pendant la rencontre, transformant ce qui devait être un moment de célébration sportive en une expérience profondément traumatisante pour les jeunes joueurs.

Des parents ont témoigné du choc subi par les adolescents. « Les garçons sont rentrés chez eux bouleversés. Ils étaient tristes, blessés et en colère. Certains étaient sous le choc, d’autres avaient honte d’être juifs », a déclaré la mère d’un élève au média The Athletic.

L’incident est d’autant plus marquant que la Jewish Free School venait pour la première fois d’atteindre les quarts de finale de cette compétition nationale. Pour les joueurs et leurs familles, ce qui aurait dû être un moment de fierté s’est transformé en épisode douloureux.

La police du comté de Norfolk a confirmé avoir reçu plusieurs signalements pour des faits relevant de « crimes de haine » et mène actuellement une enquête afin d’identifier les responsables.

De son côté, la direction de Thorpe St Andrew School s’est dite « profondément préoccupée » par les propos rapportés, les qualifiant de « totalement inacceptables ». L’établissement a indiqué avoir lancé sa propre enquête interne pour déterminer les circonstances de l’incident.

Parallèlement, la Fédération anglaise de football scolaire a également ouvert une enquête. Les autorités sportives et éducatives ont assuré que ces actes seraient examinés avec le plus grand sérieux.