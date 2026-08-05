Royaume-Uni : enquête ouverte contre des donateurs ayant financé des yeshivot en Judée-Samarie

Le gouvernement britannique a ouvert une enquête visant plusieurs ressortissants du pays soupçonnés d’avoir versé des fonds à des yeshivot orthodoxes situées au-delà de la Ligne verte, selon des informations publiées mercredi soir par la chaîne en hébreu d'i24NEWS.

La décision s’inscrit dans le contexte de la reconnaissance britannique d’un État palestinien et de la politique de Londres interdisant le soutien à des activités menées dans les implantations israéliennes. Plusieurs donateurs britanniques auraient déjà reçu une notification officielle les informant de l’ouverture d’une procédure à leur encontre.

Face à cette évolution, l’Union des yeshivot et séminaires destinés aux étudiants étrangers a adressé un appel urgent aux ministres Gideon Sa’ar, Yoav Kisch et Amichai Chikli, réclamant une intervention immédiate du gouvernement israélien.

L’organisation met en garde contre les conséquences d’un éventuel élargissement des investigations. Selon elle, ces procédures pourraient fragiliser les réseaux de collecte de dons à l’étranger et compromettre le financement de plusieurs établissements religieux.