Royaume-Uni : fermeture soudaine d’un site d’Elbit Systems à Bristol après des protestations

Selon The Guardian, le site d’Elbit Systems UK, filiale du plus grand fabricant d’armes israélien, a fermé de manière inattendue dans la zone industrielle Aztec West, à Bristol.

Lorsque le quotidien britannique s’y est rendu cette semaine, le site était désert, à l’exception d’un agent de sécurité, alors que le bail devait courir jusqu’en 2029.

Ce site avait été la cible de dizaines de manifestations menées par le groupe Palestine Action, interdit en juillet par le gouvernement britannique au titre de la loi antiterroriste.

Ces actions incluaient des blocages, l’occupation des toits, des dégradations, et le jet de peinture rouge sur les bâtiments pour dénoncer le rôle d’Elbit dans la guerre à Gaza.

Elbit, qui se présente comme l’« épine dorsale » de la flotte de drones de Tsahal, fournit également des systèmes pour avions militaires, véhicules blindés et navires de combat.

Des experts, tels qu’Andrew Feinstein, y voient un événement majeur, soulignant qu’Elbit est l’un des piliers de l’industrie de défense israélienne, aux côtés d’IAI.

L’usine d’Aztec West est distincte de celle de Filton, également visée par Palestine Action, où 24 personnes doivent être jugées pour des faits de violences et de dégradations.

Cette fermeture intervient alors qu’Elbit Systems UK est proche de décrocher un contrat de 2 milliards de livres avec le ministère britannique de la Défense, un projet vivement critiqué par plusieurs responsables politiques en raison du conflit à Gaza.