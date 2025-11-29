Royaume-Uni : Jeremy Corbyn lance officiellement son nouveau parti

Le nouveau parti fondé par Jeremy Corbyn organise ce week-end à Liverpool son premier congrès, dans l’espoir d’exister à gauche du Labour et de séduire les électeurs déçus par la ligne centriste du Premier ministre Keir Starmer. L’ancien chef travailliste, 76 ans, tente ainsi un retour politique audacieux, quatre ans après avoir quitté un Labour qui l’avait suspendu pour sa gestion jugée insuffisante de l’antisémitisme au sein du parti.

Baptisé provisoirement « Your Party », le mouvement a été lancé en juillet par Corbyn et l’ex-députée Labour Zarah Sultana. Quatre députés indépendants avaient initialement rejoint la formation, dont Shockat Adam, élu sur un programme très propalestinien. Mais deux se sont déjà retirés, révélant au grand jour les tensions internes autour de la direction et du financement. « C’est assez évident que ça a été un désastre jusqu’à présent », juge le politologue Colm Murphy (Queen Mary University of London).

Dans un paysage politique britannique recomposé depuis la victoire travailliste de 2024, Corbyn espère se positionner comme l’alternative à la montée de l’extrême droite, incarnée par Reform UK de Nigel Farage, désormais en tête des intentions de vote. Le congrès de Liverpool devra trancher trois questions : le nom définitif du parti, son programme et surtout sa gouvernance — direction unique ou collégiale.

Reste que le chemin paraît étroit. Selon un sondage YouGov, seuls 12 % des électeurs envisageraient de voter pour « Your Party », loin derrière les 29 % du Green Party de Zack Polanski, en net essor grâce à ses propositions fiscales et sociétales marquées à gauche.

Face à un Labour accusé de négliger ses bases populaires, Corbyn espère combler le vide. Mais la concurrence écologiste et les divisions internes compliquent déjà ses ambitions.