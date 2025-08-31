Royaume-Uni : Keir Starmer nomme Minouche Shafik, ex-présidente de Columbia, comme conseillère économique en chef

Articles recommandés -

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a choisi Minouche Shafik, ancienne dirigeante de Columbia University, comme principale conseillère économique à Downing Street. Cette nomination intervient alors que le gouvernement cherche à relancer une économie fragilisée et à éviter une crise budgétaire.

Économiste d’origine égyptienne, Shafik possède la double nationalité britannique et américaine. Elle a occupé de hautes fonctions à la Banque d’Angleterre, au FMI et à la Banque mondiale, avant de diriger la London School of Economics.Elle a été faite baronne en 2020, devenant membre à vie de la Chambre des lords.

Sa carrière aux États-Unis avait toutefois été marquée par une controverse. En 2024, elle avait quitté la présidence de Columbia University après un an seulement, en pleine tempête liée à sa gestion des manifestations pro-palestiniennes qui avaient secoué le campus après l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023 et la guerre qui s’en est suivie. Accusée par certains élus américains d’avoir laissé s’installer un « foyer d’antisémitisme et de haine », elle avait en parallèle été critiquée par des étudiants et enseignants pour avoir fait appel à la police afin de démanteler les occupations étudiantes.

Depuis son départ, Minouche Shafik a poursuivi une carrière au Royaume-Uni : elle a travaillé auprès du ministre des Affaires étrangères David Lammy sur une revue de l’aide internationale et préside depuis janvier le conseil d’administration du Victoria & Albert Museum. Elle a également dirigé l’enquête « Economy 2030 » de la Resolution Foundation, plaidant notamment pour une réforme de la fiscalité sur le patrimoine.