Royaume-Uni : l’ancienne directrice d’Oxfam accuse l’ONG d'entretenir une "culture antisémite toxique"
L’ancienne directrice d’Oxfam GB, Halima Begum, engage une action en justice contre l’ONG, qu’elle accuse d’avoir laissé prospérer en interne un climat de racisme, de sexisme et d’antisémitisme.
L’ancienne directrice d’Oxfam au Royaume-Uni, Halima Begum, a engagé une action en justice contre l’organisation caritative, qu’elle accuse de racisme, de sexisme et d’entretenir une « culture antisémite toxique ».
Interrogée par Channel 4 News, Begum affirme avoir saisi un tribunal du travail, dénonçant un environnement interne problématique, notamment dans le traitement de la crise à Gaza. « Nous devons faire preuve de cohérence face aux autres crises dans le monde », explique-t-elle, estimant que l’ONG consacrait une attention disproportionnée à la situation dans le territoire.
Elle évoque également des tensions internes autour de l’usage du terme « génocide ». « Utiliser ce mot nécessite consultation, preuves et avis juridiques solides. L’employer avant d’être prêts en tant qu’organisation me paraissait risqué », déclare-t-elle. Selon Halima Begum, il était devenu « très difficile de préserver la neutralité et l’impartialité », y compris en tant que « femme musulmane ».
En décembre, elle a été contrainte de quitter ses fonctions. Selon la BBC, les administrateurs d’Oxfam GB ont estimé que sa position était « intenable » en raison d’une « rupture irrémédiable de confiance », dans un contexte d’accusations de harcèlement.
Dans un communiqué transmis à Channel 4, Oxfam GB rejette catégoriquement les allégations.
Présente dans plus de 70 pays, l’organisation a déjà été ébranlée par plusieurs scandales ces dernières années, notamment des accusations d’inconduite sexuelle en Haïti après le séisme de 2010 et en République démocratique du Congo, qui avaient conduit à des suspensions et à la perte temporaire de financements publics britanniques.