Royaume-Uni : l’ancienne directrice d’Oxfam accuse l’ONG d'entretenir une "culture antisémite toxique"

L’ancienne directrice d’Oxfam au Royaume-Uni, Halima Begum, a engagé une action en justice contre l’organisation caritative, qu’elle accuse de racisme, de sexisme et d’entretenir une « culture antisémite toxique ».

Interrogée par Channel 4 News, Begum affirme avoir saisi un tribunal du travail, dénonçant un environnement interne problématique, notamment dans le traitement de la crise à Gaza. « Nous devons faire preuve de cohérence face aux autres crises dans le monde », explique-t-elle, estimant que l’ONG consacrait une attention disproportionnée à la situation dans le territoire.

Elle évoque également des tensions internes autour de l’usage du terme « génocide ». « Utiliser ce mot nécessite consultation, preuves et avis juridiques solides. L’employer avant d’être prêts en tant qu’organisation me paraissait risqué », déclare-t-elle. Selon Halima Begum, il était devenu « très difficile de préserver la neutralité et l’impartialité », y compris en tant que « femme musulmane ».

En décembre, elle a été contrainte de quitter ses fonctions. Selon la BBC, les administrateurs d’Oxfam GB ont estimé que sa position était « intenable » en raison d’une « rupture irrémédiable de confiance », dans un contexte d’accusations de harcèlement.

Dans un communiqué transmis à Channel 4, Oxfam GB rejette catégoriquement les allégations.

Présente dans plus de 70 pays, l’organisation a déjà été ébranlée par plusieurs scandales ces dernières années, notamment des accusations d’inconduite sexuelle en Haïti après le séisme de 2010 et en République démocratique du Congo, qui avaient conduit à des suspensions et à la perte temporaire de financements publics britanniques.