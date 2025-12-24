Royaume-Uni : la police classe sans suite l’enquête sur des slogans hostiles à Tsahal à Glastonbury

La police britannique a annoncé mardi la clôture de l’enquête ouverte après des slogans visant l’armée israélienne scandés lors du festival de Glastonbury, en juin dernier. Selon la police, les propos tenus pendant le concert du duo punk Bob Vylan ne franchissent pas le seuil pénal permettant d’engager des poursuites.

Lors de cette performance très médiatisée, le chanteur Bobby Vylan avait entraîné le public dans des chants appelant à la mort de Tsahal. La séquence avait provoqué une vague d’indignation au Royaume-Uni et à l’étranger, suscitant notamment des condamnations fermes du Premier ministre Keir Starmer et de l’ambassade d’Israël à Londres. La BBC avait également été vivement critiquée pour avoir continué à diffuser le concert en direct malgré le caractère incendiaire des propos, avant de présenter des excuses.

Dans un communiqué, la police a expliqué avoir examiné l’ensemble des éléments disponibles, y compris l’intention derrière les paroles, leur contexte, la jurisprudence et les questions liées à la liberté d’expression. Après avoir recueilli les témoignages d’environ 200 personnes, les enquêteurs ont conclu qu’il n’existait pas de "perspective réaliste de condamnation", conformément aux critères du Crown Prosecution Service (Service des poursuites pénales).

Les forces de l’ordre ont toutefois souligné que l’affaire avait été prise très au sérieux. Elles ont rappelé que les propos tenus avaient suscité une colère considérable et démontraient que les mots pouvaient avoir des conséquences concrètes. La police a également indiqué avoir échangé de manière régulière avec des représentants de la communauté juive tout au long de l’enquête.

Les répercussions pour le groupe ont néanmoins été importantes. À la suite de l’incident, les autorités américaines ont révoqué les visas de Bob Vylan, entraînant l’annulation d’une tournée prévue dans une vingtaine de villes aux États-Unis. Le duo a aussi été écarté d’une tournée européenne, d’une salle allemande et d’un festival à Manchester.

En octobre, Bobbie Vylan a affirmé dans une interview que des membres du personnel de la BBC avaient salué sa prestation sur le moment, minimisant l’ampleur de la polémique immédiate, avant que celle-ci ne prenne une dimension nationale et internationale.