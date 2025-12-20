Royaume-Uni : la police enquête sur des dégradations de menorahs publiques à Londres

La police londonienne a ouvert plusieurs enquêtes après la dégradation de menorahs installées dans l’espace public, des actes susceptibles de constituer des crimes de haine antisémite. Les faits ont été signalés dans les quartiers de Notting Hill, Muswell Hill et West Hampstead, selon le Jewish News, dans un contexte de vigilance accrue après l’attentat antisémite de Bondi Beach, en Australie.

Le surintendant Metropolitan Police Owen Renowden a souligné la gravité de la situation pour la communauté juive. « Cette semaine a été extrêmement difficile à la suite de l’attaque terroriste en Australie, et je mesure combien ces incidents peuvent accroître la douleur et la détresse », a-t-il déclaré, assurant que les signalements étaient traités « avec le plus grand sérieux ». Les enquêteurs n’excluent pas que les dégradations soient liées entre elles.

La police indique coopérer étroitement avec des partenaires locaux, notamment des responsables religieux, et avoir renforcé les patrouilles dans les zones concernées. Les autorités appellent toute personne disposant d’informations utiles à se manifester.

La Community Security Trust (CST), organisation chargée de la sécurité de la communauté juive au Royaume-Uni, a dénoncé des actes « révoltants et honteux », rappelant que plusieurs dégradations de menorahs lui ont été signalées cette semaine. « L’histoire de Hanouka est celle de la lumière et de l’espoir. Les Juifs doivent pouvoir célébrer cette fête sans peur ni haine », a insisté l’organisation.

Selon les chiffres de la CST, les incidents antisémites ont fortement augmenté au Royaume-Uni depuis le 7 octobre 2023 et la guerre à Gaza. Face à cette recrudescence, le gouvernement britannique a publié récemment un plan d’action contre l’antisémitisme et promis un durcissement des réponses policières, notamment à l’encontre des discours et slogans visant la communauté juive.