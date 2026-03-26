Royaume-Uni : la police reprend les arrestations des partisans de Palestine Action

La police britannique a annoncé un revirement en indiquant qu’elle allait de nouveau procéder à l’arrestation des personnes exprimant leur soutien au groupe Palestine Action, alors même que l’interdiction visant ce mouvement fait toujours l’objet d’une contestation devant les tribunaux. Le mois dernier, les autorités avaient temporairement assoupli leur position après qu’une juridiction britannique eut invalidé la décision de bannissement, privilégiant la collecte de preuves plutôt que les interpellations.

Cependant, la décision judiciaire ayant été contestée en appel, la police estime que l’interdiction reste en vigueur tant que la procédure n’est pas tranchée définitivement. Dans ce contexte, elle considère que le soutien à Palestine Action demeure une infraction au regard de la législation antiterroriste et annonce vouloir appliquer strictement la loi. Cette évolution marque un retour à une ligne plus ferme, après une période de relative retenue dans l’application des mesures.

Le groupe avait été interdit l’an dernier à la suite d’une action menée par ses militants sur une base de la Royal Air Force, au cours de laquelle deux avions avaient été endommagés. Si la Haute Cour avait annulé cette interdiction en février, le gouvernement britannique a rapidement fait appel de cette décision, prolongeant ainsi l’incertitude juridique autour du statut du mouvement.