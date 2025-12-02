Royaume-Uni : le gouvernement défend l’interdiction de Palestine Action devant la Haute Cour

Le gouvernement britannique a défendu devant la Haute Cour son interdiction de l’organisation militante Palestine Action, au terme de trois jours d’audiences visant à contester une décision adoptée en juillet sous la législation antiterroriste. Les avocats de l’exécutif soutiennent que la mesure, qui criminalise l’appartenance ou le soutien au groupe, était « proportionnée » face à « l’escalade » de ses actions directes.

L’interdiction expose désormais tout membre ou soutien du mouvement à des peines pouvant aller jusqu’à 14 ans de prison. Depuis l’annonce du gouvernement, les organisations de défense des manifestants affirment que 2 300 arrestations ont déjà eu lieu, suscitant une vive inquiétude parmi les défenseurs des libertés publiques.

Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk, le Conseil de l’Europe ainsi que plusieurs ONG ont dénoncé des restrictions excessives au droit de manifester.

Huda Ammori, cofondatrice de Palestine Action, a saisi la Haute Cour pour contester la décision. Mardi, lors de son témoignage, l’avocat du ministère de l’Intérieur, Stephen Kosmin, a justifié la politique par « la nécessité de protéger le public » et de « préserver la sécurité nationale ».

Le gouvernement avait proscrit le groupe quelques jours après que des militants opposés à la guerre à Gaza ont pénétré sur une base aérienne du sud de l’Angleterre, causant environ 7 millions de livres de dégâts sur deux appareils.

Critiqué pour une définition trop large du « terrorisme », le ministère soutient néanmoins que des actions peuvent relever du terrorisme « dès lors qu’elles causent de graves dommages matériels », même sans violence contre les personnes.

Une partie des débats s’est déroulée à huis clos. Le jugement sera rendu ultérieurement.