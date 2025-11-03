Royaume-Uni : le suspect de l'attaque au couteau dans un train inculpé pour dix tentatives de meurtre

Deux jours après l’attaque au couteau survenue samedi dans un train dans l’est de l’Angleterre, le suspect a été inculpé pour tentatives de meurtre contre dix personnes, a indiqué lundi la British Transport Police dans un communiqué.

Anthony Williams, un Britannique de 32 ans, doit comparaître lundi matin devant le tribunal de Peterborough, la ville où il réside. Il a également été inculpé pour possession d’une arme blanche et pour une autre tentative de meurtre survenue samedi à Londres, à une station du réseau automatique Docklands Light Rail (DLR). La police des transports « examine également d’autres infractions potentiellement liées », a précisé le chef adjoint Stuart Cundy.

L’attaque s’est produite dans un train parti à 18h25 locales de Doncaster (nord de l’Angleterre) à destination de la gare londonienne de King’s Cross. Parmi les dix blessés, cinq étaient toujours hospitalisés lundi, dont un employé de la compagnie ferroviaire LNER qui avait tenté d’intervenir pour neutraliser l’assaillant. Son état reste « critique mais stable », a déclaré lundi la ministre des Transports, Heidi Alexander, sur Times Radio.

À ce stade, l’incident n’est pas considéré comme terroriste. Selon Heidi Alexander, le suspect n’était « pas connu des services antiterroristes, des services de sécurité » ni du programme britannique de prévention de la radicalisation. John Loveless, responsable de la police des transports, avait précisé dimanche que les services antiterroristes collaborent à l’enquête, mais qu’« à ce stade, rien ne suggère qu’il s’agit d’un incident terroriste ».