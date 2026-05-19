Royaume-Uni : les actes antisémites se multiplient dans les écoles

Les élèves juifs au Royaume-Uni font face à une hausse inquiétante des actes antisémites dans les écoles, selon un rapport de l’organisation Parents Against Antisemitism.

Le document s’appuie sur plus de 100 témoignages anonymes transmis à une enquête indépendante du gouvernement sur l’antisémitisme en milieu scolaire. Les parents décrivent des faits allant de saluts nazis et références à la Shoah à des menaces de violence, en passant par des théories complotistes antisémites.

Une mère londonienne raconte que son fils, seul élève juif d’un cours de théâtre, a été entouré par des camarades faisant des saluts nazis. Le geste se serait ensuite propagé dans la cour de récréation, tandis qu’un groupe Snapchat de classe aurait été renommé « Heil Hitler ».

D’autres parents évoquent des insultes quotidiennes après le 7-Octobre, des croix gammées dessinées sur les murs, des slogans anti-israéliens et des menaces explicites contre des familles juives.

Selon le rapport, les établissements sanctionnent parfois des incidents isolés, mais manquent de stratégie globale pour lutter contre l’antisémitisme. Le ministère britannique de l’Éducation a qualifié ces accusations de « terribles et préoccupantes », rappelant que l’antisémitisme n’a « pas sa place » dans les écoles du pays.