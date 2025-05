Royaume-Uni : les huit Iraniens arrêtés auraient ciblé l'ambassade d'Israël à Londres

Huit hommes d'origine iranienne arrêtés ce week-end au Royaume-Uni sont soupçonnés d'avoir planifié une attaque contre l'ambassade d'Israël à Londres, révèle le quotidien The Times. Bien que les autorités britanniques n'aient pas confirmé officiellement la cible, le journal affirme que la mission diplomatique israélienne est au centre de l'enquête. Cinq individus ont été interpellés dans plusieurs villes, suspectés de préparer un acte terroriste. Les arrestations se sont déroulées lors de raids coordonnés impliquant policiers armés et militaires. Une opération a eu lieu à Rochdale, dans le Grand Manchester, où les forces de l'ordre ont été filmées appréhendant un suspect. D'autres ont été arrêtés à Swindon, dans l'ouest de Londres, à Stockport et à Manchester.

Quatre suspects âgés de 29 à 46 ans sont actuellement en détention. Un cinquième individu, âgé de 24 ans, a été libéré sous caution dans l'attente d'investigations complémentaires. Le ministre de la Sécurité, Dan Jarvis, a refusé de commenter le statut migratoire des détenus, citant la sensibilité de l'enquête. Parallèlement, trois autres ressortissants iraniens ont été arrêtés le même jour en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Ces individus seraient interrogés sur leurs liens présumés avec un État étranger, vraisemblablement l'Iran.

Le mois dernier, un homme de 33 ans avait déjà été inculpé pour terrorisme suite à une tentative d'intrusion à l'ambassade d'Israël, une affaire distincte des arrestations récentes. Les menaces iraniennes sur le sol britannique s'intensifient. En octobre, le directeur du MI5, Sir Ken McCallum, avait mis en garde contre un possible changement de cible de Téhéran vers le Royaume-Uni si ce dernier était perçu comme trop aligné sur les positions israéliennes dans le contexte moyen-oriental.