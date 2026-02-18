Royaume-Uni : nouveau procès pour des militants après un raid contre l’usine Elbit

Six militants britanniques pro-palestiniens devront être rejugés après un raid mené en 2024 contre un site de l’entreprise de défense israélienne Elbit Systems au Royaume-Uni. L’opération, survenue près de Bristol, avait donné lieu à de graves violences et à d’importants dégâts matériels.

Parmi les accusés figurent Samuel Corner, 23 ans, Charlotte Head, 29 ans, Leona Kamio, 30 ans, Fatema Rajwani, 21 ans, Zoe Rogers, 22 ans, et Jordan Devlin, 31 ans. Ils sont poursuivis pour des faits de dégradations et, pour certains, de troubles violents.

Lors du premier procès, le jury n’a pas réussi à rendre de verdict sur plusieurs chefs d’accusation, notamment concernant les dégradations criminelles. Samuel Corner est également accusé d’avoir causé de graves blessures à une policière, filmé en train de la frapper avec une masse, lui fracturant la colonne lombaire. Le jury n’a toutefois pas tranché sur cette accusation.

La policière a indiqué avoir été dans l’incapacité de conduire, de s’habiller ou de se laver sans assistance après l’agression, souffrant de douleurs intenses et ayant dû interrompre son activité professionnelle pendant trois mois.

Le parquet a annoncé qu’un nouveau procès serait organisé en février prochain pour les chefs d’accusation restés sans verdict. Les autorités estiment que le raid a causé environ un million de livres sterling de dommages.

L’affaire intervient dans un contexte de controverse autour du mouvement Palestine Action, dont la désignation comme organisation terroriste par le gouvernement britannique a récemment été jugée illégale par la Haute Cour, tout en maintenant provisoirement l’interdiction en attendant un nouvel examen.