Royaume-Uni : au moins 200 arrestations lors d’une manifestation contre l’interdiction de "Palestine Action"

Au moins 200 personnes ont été arrêtées samedi à Londres lors d’une manifestation organisée devant le Parlement pour protester contre l’interdiction du groupe militant pro-palestinien "Palestine Action", a annoncé la police métropolitaine.

Les participants, rassemblés à Parliament Square et brandissant des pancartes de soutien à l’organisation, réclamaient la levée de l’interdiction imposée en juillet par le gouvernement britannique.

Les autorités avaient classé "Palestine Action" comme organisation interdite en vertu de la législation antiterroriste, après que certains de ses membres eurent pénétré sur une base de la Royal Air Force et endommagé des avions afin de dénoncer le soutien militaire du Royaume-Uni à Israël. Cette interdiction rend illégale toute appartenance au groupe, une infraction passible de 14 ans de prison. Selon la police, les arrestations de samedi ont été effectuées après que plusieurs manifestants ont refusé de se disperser. La cofondatrice de Palestine Action, Huda Ammori, a récemment obtenu le droit de contester cette interdiction devant la justice, ouvrant la voie à une bataille judiciaire très médiatisée. Le mouvement "Palestine Action" est connu pour ses actions directes visant à perturber les activités d’entreprises liées à la fourniture d’armes à Israël, notamment par des occupations de sites et des sabotages matériels.