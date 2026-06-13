Royaume-Uni : prison ferme pour quatre militants pro-palestiniens

Quatre militants du groupe Palestine Action ont été condamnés vendredi à des peines de prison allant de quatre ans et huit mois à sept ans et huit mois pour avoir vandalisé en 2024 un site britannique de l'entreprise d'armement israélienne Elbit Systems.

Le 6 août 2024, Charlotte Head (30 ans), Samuel Corner (23 ans), Leona Kamio (30 ans) et Fatema Rajwani (21 ans) avaient pénétré sur le site d'Elbit à Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre, après avoir percuté la clôture avec une camionnette. Les militants avaient ensuite saccagé l'usine avant d'être interpellés par des agents de sécurité et la police.

Début mai, ils avaient été reconnus coupables de dommages criminels par la cour criminelle de Woolwich, dans le sud-est de Londres. Samuel Corner a également été condamné pour avoir infligé des blessures graves à une policière. Les dégâts matériels causés lors de l'opération ont été estimés à près de 1,2 million de livres sterling, soit environ 1,4 million d'euros.

Lors de l'audience, le juge Jeremy Johnson a estimé que l'action menée par les quatre militants constituait «un acte de terrorisme», notamment en raison de leur volonté «d'influencer» la politique du gouvernement britannique à l'égard d'Israël et «d'intimider» les employés d'Elbit Systems ainsi que d'autres entreprises collaborant avec le groupe.

Les peines prononcées s'élèvent à quatre ans et huit mois de prison pour Fatema Rajwani, cinq ans pour Charlotte Head et Leona Kamio, et sept ans et huit mois pour Samuel Corner.

Environ 500 personnes se sont rassemblées devant le tribunal pour soutenir les militants. Selon la Metropolitan Police, 72 manifestants ont été arrêtés pour avoir affiché publiquement leur soutien à Palestine Action.

Le gouvernement britannique a classé Palestine Action comme organisation terroriste en juillet 2025, à la suite de plusieurs actes de vandalisme visant notamment une base de la Royal Air Force et le site d'Elbit Systems à Bristol. Toutefois, en février dernier, la Haute Cour de Londres a jugé «disproportionnée» cette interdiction. Le ministère de l'Intérieur a fait appel, et la Cour d'appel doit rendre sa décision lundi.