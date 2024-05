Royaume-Uni : Sadiq Khan réélu maire de Londres pour un troisième mandat historique

Le travailliste Sadiq Khan a été réélu samedi maire de Londres, devenant ainsi le premier à obtenir un troisième mandat dans la capitale britannique, ont annoncé plusieurs médias britanniques à l'issue du décompte des votes.

À 53 ans, ce fils d'immigrés pakistanais, a largement devancé la candidate du parti conservatrice Susan Hall, et dépasse ainsi les deux mandats réalisés par son prédécesseur et ancien Premier ministre Boris Johnson. Alors que ses partisans affirment qu'il a de nombreuses réalisations à son actif, telles que le développement de la construction de logements, la gratuité des repas dans les écoles pour les jeunes enfants, la maîtrise des coûts de transport et le soutien général aux minorités londoniennes, ses détracteurs affirment qu'il a supervisé une hausse de la criminalité, et qu'il a inutilement permis que les marches pro-palestiniennes contre Israël deviennent un événement régulier les week-ends.