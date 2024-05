Royaume-Uni : trois individus comparaissent devant le tribunal pour un projet d'attentat contre la communauté juive

Trois hommes ont comparu devant le tribunal, accusés d'infractions liées au terrorisme en raison d'un projet d'attaque à l'arme à feu visant la communauté juive dans le nord-ouest de l'Angleterre, a rapporté la BBC.

Walid Saadaoui, 36 ans, et Amar Hussein, 50 ans, ont été inculpés de préparation d'actes terroristes entre le 13 décembre 2023 et le 9 mai 2024. Saadaoui, de Crankwood Road à Abram, et Hussein, sans adresse fixe, n'ont pas plaidé coupable lorsqu'ils ont comparu en garde à vue devant la Westminster Magistrates Court.

Le tribunal a appris que Walid Saadaoui et Amar Hussein avaient l'intention de cibler "la communauté juive du nord-ouest de l'Angleterre et les membres des forces de l'ordre et de l'armée". L'audience a été informée que les deux hommes étaient accusés d'avoir planifié un attentat visant à causer "de multiples décès à l'aide d'armes automatiques". La procureure Rebecca Waller a précisé que le plan avait été inspiré par le groupe État islamique. Les hommes ont été arrêtés le 8 mai après que la police du Grand Manchester a exécuté quatre mandats à Bolton et à Wigan.