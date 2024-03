Royaume-Uni : un garçon juif de 9 ans maltraité par le personnel d'un hôpital, une enquête est en cours

Un hôpital pour enfants enquête sur des allégations selon lesquelles son personnel a maltraité un enfant parce qu'il était de confession juive, a rapporté le quotidien britannique The Independant.

L'oncle du patient de 9 ans a fait part de ses inquiétudes concernant le traitement de l'enfant au Royal Manchester Children's Hospital dans un message publié sur le site professionnel LinkedIn. L'oncle a affirmé que son neveu a été contraint de s'allonger sur le sol lorsqu'il portait sa kippa. "La dernière fois qu'il s'est rendu à l'hôpital, mon neveu de 9 ans, visiblement juif et atteint d'une maladie sanguine auto-immune, a été expulsé de sa chambre par l'une des infirmières qui était couverte de badges et d'autocollants pro-palestiniens, et a dû s'allonger sur le sol avec une canule intraveineuse", a déclaré l'oncle. "Maintenant, le mal est fait et mon neveu a peur de ne pas être soigné s'il porte sa kippa et ses tsitsit. Par coïncidence, aujourd'hui, alors qu'il n'était pas visiblement juif, il a reçu rapidement des soins. Il convient également de noter qu'avant le conflit, il recevait des soins de manière normale. Est-ce le monde dans lequel nous allons vivre ? Sommes-nous de nouveau en 1940 ?', a-t-il interrogé.

L'établissement a reçu une lettre du Conseil représentatif des institutions juives lui demandant d'enquêter sur cette affaire et de clarifier sa position sur le port de "déclarations politiques" sur les uniformes. Les allégations n'ont pas été vérifiées par la fondation, mais elle a souligné qu'elle les examinait de toute urgence.

Dans un communiqué, le Manchester University Hospital Foundation Trust a déclaré : "Nous avons connaissance d'images et d'allégations très sérieuses qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous enquêtons rapidement pour établir la situation et nous en discutons avec la famille concernée. Le Royal Manchester Children's Hospital s'engage à fournir des soins de haute qualité à tous ses patients".