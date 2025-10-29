Royaume-Uni : un imam suspendu pour avoir reconnu l’histoire juive d’Israël

Au Royaume-Uni, l’imam Umayr Mulla a été suspendu de la mosquée Masjid Khazra de Nottingham après avoir tenu des propos jugés « profondément offensants » lors d’une interview donnée à l’activiste britannique Tommy Robinson à Jérusalem, le 24 octobre.

Dans cet entretien diffusé sur YouTube, l’imam Mulla a déclaré « n’avoir aucun problème avec Israël », ajoutant que les Israéliens comme les Palestiniens devaient « vivre en paix, chacun dans son propre pays ». Il a également reconnu « l’histoire juive du peuple d’Israël au Moyen-Orient », estimant que la coexistence était possible dans un cadre de justice et d’égalité.

La direction de la mosquée a immédiatement réagi en présentant ses excuses publiques et en annonçant la suspension de l’imam, affirmant que ses « opinions personnelles sont contraires aux valeurs de diversité et d’inclusion » de l’institution.

Au cours de l’entretien, Umayr Mulla a aussi défendu l’idée que les différentes religions vivaient pacifiquement sous la domination musulmane historique, comparant le paiement de la Jizya, un impôt imposé aux non-musulmans, à la fiscalité britannique moderne. Il a par ailleurs condamné les violences du Hamas et d’ISIS, qu’il a qualifiées d’actes « contraires à l’islam ».

Face au tollé suscité, Mulla a publié un communiqué d’excuses, disant « regretter profondément d’avoir blessé les communautés palestinienne, pakistanaise et kashmirie », et affirmant vouloir « apprendre de cette erreur ».