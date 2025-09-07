Royaume-Uni : un musée de Bournemouth reporte une exposition sur la vie juive pour des raisons de sécurité

Articles recommandés -

Le Russell-Cotes Museum de Bournemouth, sur la côte sud de l’Angleterre, a annoncé le report d’une exposition consacrée à l’histoire de la communauté juive locale, initialement prévue pour novembre, invoquant des "risques potentiels" dans un "contexte sensible".

L’exposition devait retracer plus d’un siècle de vie juive dans cette station balnéaire britannique, couvrant la période 1880-2020. Mais, après une évaluation des menaces, la direction du musée a préféré différer l’événement. "Nous reconnaissons que cette période est particulièrement sensible et, compte tenu des exigences liées à cette exposition, nous avons pris la décision de la reporter", a déclaré l’établissement, précisant qu’il travaille avec les organisateurs pour fixer une nouvelle date.

https://x.com/i/web/status/1963214140673269816 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le musée, qui abrite une importante collection d’œuvres d’art et d’objets patrimoniaux, affirme accorder une attention particulière à la sécurité lors de la préparation de ses expositions.

Cette décision intervient dans un climat marqué par une recrudescence des actes antisémites au Royaume-Uni. Selon la Community Security Trust (CST), une organisation chargée de la protection des communautés juives britanniques, le nombre d’incidents recensés au premier semestre 2025 a atteint un niveau proche des records historiques.