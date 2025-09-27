Royaume-Uni : une docteure conserve son droit d’exercer malgré des propos antisémites et anti-israéliens

Une instance disciplinaire médicale britannique a autorisé la docteure Rahmeh Aladwan à poursuivre son activité, en dépit de publications antisémites et violemment hostiles à Israël. Selon la presse britannique, la praticienne avait multiplié sur les réseaux sociaux des messages dénonçant une prétendue « suprématie juive » au Royaume-Uni et dans d’autres pays occidentaux.

Dans ses écrits, elle affirmait notamment que « le Royaume-Uni est occupé et contrôlé par la suprématie juive » et qualifiait le Royal Free Hospital de Londres, fréquenté par de nombreux patients juifs, de « cloaque de suprématie juive ». Elle avait également écrit que « chaque colon devra quitter la Palestine », en comparant la situation à la guerre d’indépendance algérienne.

La docteure Aladwan est par ailleurs identifiée comme membre du groupe radical Palestine Action, inscrit sur la liste des organisations terroristes au Royaume-Uni. La décision du conseil disciplinaire a provoqué de vives réactions. Le ministre britannique de la Santé, Wes Streeting, a dénoncé sur X une décision « incompréhensible », estimant que « le langage raciste de la ‘suprématie juive’ reflète les valeurs des nazis, pas celles du NHS ». Il a ajouté : « Je n’ai aucune confiance dans un système de régulation qui permet à des médecins de tenir de tels propos sans conséquences. »