Royaume-Uni : une médecin suspendue pour incitation à la haine contre les Juifs

Le Dr Rahmeh Aladwan, médecin du Service national de santé britannique (NHS) qui mène sur les réseaux sociaux et lors de ses apparitions publiques une campagne haineuse contre Israël et les Juifs britanniques, a été suspendue mercredi pour quinze mois, le temps qu'une enquête soit menée à son encontre.

Le tribunal médical (MPTS) a prononcé cette suspension après que l'organisation "Campaign Against Antisemitism" et d'autres ont déposé de nombreuses plaintes auprès du Conseil médical général britannique (GMC) à son sujet.

Parmi les publications de cette médecin figuraient notamment une vidéo intitulée "Résistez", accompagnée d'un triangle rouge inversé, dans laquelle elle écrivait : "Nous ne condamnons jamais les Palestiniens. Nous soutenons leur lutte, y compris la lutte armée". Le triangle rouge inversé et sa version emoji ont été utilisés ces deux dernières années par des militants anti-israéliens pour exprimer leur soutien à des organisations terroristes interdites au Royaume-Uni, comme le Hamas.

En réaction aux agressions contre les supporters du Maccabi à Amsterdam en novembre dernier, elle a écrit : "Vous provoquez, vous jouez les victimes. Vous méritez de payer. Parasites bannis comme vous. Les colons ne doivent se sentir les bienvenus nulle part. Et s'ils tentent ces ordures en Grande-Bretagne, ils rencontreront également de la résistance. On dirait que la justice se trouve dans les rues."

En septembre, le tribunal médical avait décidé que le Dr Aladwan pouvait continuer à exercer la médecine pendant l'enquête, ce qui n'a fait qu'encourager la praticienne à intensifier ses attaques.

Elle a publié la photo du bulldozer qui a défoncé la barrière de Gaza le 7 octobre en écrivant : "Gloire à la rupture du blocus illégal de 17 ans. Gloire à la résistance palestinienne. Gloire à nos martyrs. Il faut mettre fin à la suprématie juive". Elle a également diffusé une vidéo d'un terroriste du Hamas avec cette légende : "L'ennemi israélien a deux options : quitter notre terre ou y être enterré".

Cette médecin antisémite a également incité à la haine contre les Juifs britanniques, affirmant que "le lobby juif-israélien a complètement conquis la Grande-Bretagne" et qu'il faut "libérer la Grande-Bretagne de la suprématie juive".

Les organisations juives ont plaidé devant le tribunal qu'une telle médecin ne pouvait être autorisée à soigner des patients juifs, par crainte pour leur sécurité, rendant la suspension nécessaire pendant l'enquête. Le tribunal a accepté cette position hier.