Royaume-Uni : Une organisation caritative soupçonnée de financer le Hamas

L'association caritative britannique Save One Life UK fait l'objet d'une enquête pour des soupçons de financement du Hamas. Selon le Daily Mail, cette organisation, qui a récolté environ 2 millions de livres sterling au cours des quatre dernières années, affirme sur son site internet que sa mission est de "soutenir les personnes les plus vulnérables de Gaza". Depuis le début de la guerre d'Israël contre le Hamas suite au massacre du 7 octobre, la majorité de l'aide de l'association a été dirigée vers Gaza. Cependant, des inquiétudes sont apparues concernant un possible manque de surveillance dans la distribution des fonds.

Jeudi, une plainte concernant les activités de l'organisation a été déposée auprès de la police métropolitaine via le système gouvernemental de signalement des financements terroristes ou extrémistes présumés. L'affaire a depuis été transmise à l'unité antiterroriste pour une enquête approfondie.

Un porte-parole de la Campagne contre l'antisémitisme a qualifié ces allégations d'"extrêmement graves" et a appelé à une enquête policière urgente.

Selon des documents examinés par le Telegraph, la plainte allègue que Save One Life UK a envoyé de l'argent à Gaza "via un courtier inconnu en Turquie", une pratique jugée "suspecte". Le plaignant a averti que les organisations caritatives peuvent faire l'objet d'enquêtes s'il y a des raisons de croire qu'elles transfèrent des fonds à des fins non caritatives, notamment des activités politiques ou le soutien au terrorisme.

Des photos soumises à la police montreraient des travailleurs humanitaires distribuant des enveloppes contenant vraisemblablement de l'argent liquide à des enfants à Gaza. Une autre vidéo semble montrer un travailleur humanitaire donnant de l'argent à des familles déplacées vivant dans des abris temporaires.

L'activité de l'association sur les réseaux sociaux a également attiré l'attention. Le 7 octobre, à 10 heures - quelques heures seulement après les attaques menées par le Hamas - l'organisation a publié sur Facebook : "Nos frères et sœurs en Palestine sont à nouveau attaqués. Gardez-les dans vos prières." Un an plus tard, lors du premier anniversaire des attaques, l'organisation a écrit : "12 mois de violence brutale. Des décennies de résistance résiliente. La Palestine reste forte malgré la dévastation, mais ils ont besoin de notre soutien plus que jamais."