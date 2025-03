Russie : un terroriste qui préparait des attaques contre une synagogue et le métro de Moscou éliminé

Un terroriste qui projetait de faire exploser des bombes artisanales dans un site juif de Moscou et dans une station de métro de la capitale russe a été tué lors d'un échange de tirs avec des agents du Service fédéral de sécurité russe (FSB), a annoncé ce lundi le service de sécurité. Le citoyen russe aurait tiré sur des agents du FSB qui tentaient de l'arrêter, et aurait été neutralisé par des tirs de riposte.

"Dans la région de Moscou, une activité terroriste menée par un citoyen russe, né dans un des pays de la région d'Asie centrale et appartenant à une organisation terroriste internationale interdite en Russie, a été déjouée", a annoncé le FSB. "Après les attentats, le terroriste avait l'intention de se rendre en Afghanistan pour rejoindre les rangs d'une organisation terroriste internationale à laquelle il avait prêté serment d'allégeance", ont poursuivi les porte-parole du FSB.

Selon les informations fournies par les services de sécurité russes, le suspect a effectué une reconnaissance de la zone et acheté des composants pour la fabrication de bombe artisanales. Au cours de l'enquête, des armes, des composants, des produits chimiques et des éléments nocifs pour l'assemblage d'engins explosifs ont été découverts à son domicile. L'enquête sur le terroriste présumé et le complot terroriste se poursuit, a fait savoir le FSB.