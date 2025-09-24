Sadiq Khan accuse Donald Trump de "racisme" et d’"islamophobie" après de nouvelles attaques

Articles recommandés -

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a vivement réagi aux dernières déclarations de Donald Trump, le qualifiant de « raciste », « sexiste », « misogyne » et « islamophobe ». Ces propos font suite à un discours prononcé par le président américain devant l’Assemblée générale de l’ONU, où il a critiqué la capitale britannique et son maire.

Trump a affirmé que Londres était dirigée par un « terrible maire » et a avancé, sans preuve, que la ville voulait instaurer la sharia, le système légal islamique. Il a également accusé Khan d’être responsable d’une hausse importante de la criminalité et d’un échec en matière d’immigration.

En réponse, Sadiq Khan a déclaré qu’il semblait « vivre dans la tête de Trump sans payer de loyer », estimant que le président américain s’acharnait sur lui en raison de ses valeurs progressistes et du caractère multiculturel de Londres. « Quand les gens montrent qui ils sont par leurs paroles et leurs actes, il faut les croire », a-t-il ajouté.

La relation entre les deux hommes est tendue depuis 2015, lorsque Trump avait appelé à interdire l’entrée des musulmans aux États-Unis. Le porte-parole du maire a défendu Londres, affirmant qu’elle restait « la plus grande ville du monde et plus sûre que de nombreuses villes américaines ». Ces attaques surviennent alors que le gouvernement britannique tente de maintenir de bonnes relations avec Washington, notamment sur les questions commerciales et les droits de douane sur l’acier.