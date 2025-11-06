Saisie d’armes liées au Hamas à Vienne : des cibles israéliennes et juives étaient dans le viseur

Les autorités européennes ont annoncé la démantèlement d’un arsenal à Vienne, soupçonné d’être destiné à des attaques contre des institutions israéliennes et juives en Europe. L’opération fait suite à des enquêtes coordonnées à l’échelle internationale visant une organisation terroriste proche du Hamas.

Selon la Direction de la protection de l’État et du renseignement (DSN), cinq pistolets et dix chargeurs ont été découverts dans un entrepôt loué à Vienne. Ces armes seraient liées aux structures du Hamas.

Un Britannique de 39 ans, identifié sous le nom de Mohammed A. pour des raisons de confidentialité, a été interpellé lundi à Londres dans le cadre de ces investigations. Selon les procureurs allemands, il aurait agi en lien avec le Hamas et rencontré à deux reprises un contact à Berlin durant l’été, avant de transférer les armes à Vienne pour stockage.

Le procureur fédéral allemand a précisé que l’objectif de ce réseau était de préparer des attentats meurtriers contre des institutions israéliennes ou juives en Allemagne et en Europe. Son contact à Berlin, un citoyen allemand nommé Abd El-G., avait déjà été arrêté le mois dernier avec deux autres suspects, après la découverte d’armes dont un fusil d’assaut AK-47 et des pistolets.

En Autriche, le ministre de l’Intérieur Gerhard Karner a salué la coopération internationale et l’efficacité de la DSN : "Zéro tolérance envers les terroristes", a-t-il déclaré. Le secrétaire d’État Jörg Leichtfried a souligné le professionnalisme des enquêteurs et leur contribution à la sécurité publique.

L’affaire a toutefois suscité des critiques politiques en Autriche. La FPÖ dénonce une "culture de l’accueil qui transforme Vienne en risque sécuritaire pour toute l’Europe" et accuse les autorités locales de négligence face à la menace terroriste.