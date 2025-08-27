Sarajevo : les recettes provenant de l'exposition d'une ancienne Haggadah reversées à Gaza

Articles recommandés -

Le musée de Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, se retrouve au cœur d’une vive controverse après avoir annoncé que les recettes des billets pour visiter la Haggadah de Sarajevo, l’un des manuscrits religieux médiévaux les plus précieux, seraient reversées pour "soutenir le peuple palestinien victime d’un terrorisme systématique et calculé, directement par l’État d’Israël". La décision comprend également les ventes du livre consacré au manuscrit.

Cette initiative a suscité une intense critique de la part de plusieurs organisations juives, certaines à l’étranger accusant le musée d’antisémitisme et de "politisation" d’un symbole de patrimoine et de coexistence. Jakob Finci, président de la communauté juive bosnienne, a jugé l’action "bizarre" et "un peu offensante", estimant qu’elle "tache la réputation de Sarajevo et celle de la Haggadah, livre qui incarne depuis des décennies le caractère multiethnique de la ville".

Pourtant, le directeur du musée, Mirsad Sijaric, a défendu sa position, affirmant avoir reçu de nombreux messages de soutien de la part de Juifs à travers le monde. "Avons-nous choisi un camp ? Oui, nous avons choisi un camp", a-t-il déclaré à l’AFP, précisant que son geste visait à condamner ce qui se passe à Gaza et non à s’attaquer à la communauté juive. Selon lui, "faire semblant d’être neutre, c’est prendre parti pour le mal. À mon avis, c’est le mal absolu et il faut s’y opposer".

La Haggadah de Sarajevo, conservée dans un cabinet vitré depuis 2018 après une rénovation financée par la France, raconte l’exode des Hébreux d’Égypte. Datée de 1350, elle aurait été écrite près de Barcelone avant d’être apporté à Sarajevo par des Juifs expulsés d’Espagne en 1492. Elle a survécu à l’occupation nazie et aux bombardements de la guerre de Bosnie dans les années 1990, devenant un symbole de diversité et de résilience.

Malgré les critiques, certains visiteurs approuvent la démarche. L’égyptologue italienne Silvia Einaudi a estimé que c’était "une manière de soutenir les Palestiniens de Gaza", tandis que le Français Paul Hellec a commenté : "C’est un sujet difficile, mais il y a aussi beaucoup d’autres lieux où les gens souffrent."