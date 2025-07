Situation à Gaza : La Grande-Bretagne menace de reconnaître l’État palestinien en septembre

Articles recommandés -

Le gouvernement britannique a lancé un ultimatum à Israël, annonçant son intention de reconnaître un État palestinien en septembre, avant l’Assemblée générale de l’ONU, sauf si des mesures concrètes sont prises pour améliorer la situation à Gaza. Dans une déclaration du 10 Downing Street, le Premier ministre exige un cessez-le-feu immédiat, la libération des otages, et une aide humanitaire continue de l’ONU pour contrer la "famine" à Gaza. Il appelle également au retrait des forces israéliennes et à l’éviction du Hamas de la gouvernance du territoire.

Le Royaume-Uni soutient les efforts des États-Unis, du Qatar et de l’Égypte pour un cessez-le-feu et condamne fermement les attaques du Hamas du 7 octobre, tout en réaffirmant le droit d’Israël à l’autodéfense. Cependant, il insiste sur le désarmement du Hamas et son exclusion de la gouvernance de Gaza. La reconnaissance d’un État palestinien, considérée comme un droit inaliénable, est vue comme essentielle à la sécurité d’Israël et à une solution à deux États.

Pour alléger la crise humanitaire, le Royaume-Uni annonce des largages aériens d’aide avec la Jordanie et l’évacuation d’enfants blessés vers des hôpitaux britanniques. Une évaluation des progrès sera effectuée avant l’ONU, mais Londres prévient qu’aucune partie ne pourra bloquer la reconnaissance par son inaction. Un plan pour des négociations à long terme est en préparation avec les alliés.