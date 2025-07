Slovaquie : un festival annulé à cause de la présence controversée de Kanye West

Articles recommandés -

Le festival de hip-hop "Rubicon", prévu ce mois-ci à Bratislava, capitale de la Slovaquie, a annoncé vendredi l'annulation complète de l'événement. Cette décision fait suite à la controverse entourant la participation prévue du rappeur Kanye West et sa chanson polémique "Heil Hitler".

La performance de West devait être son unique concert européen de l'année. Cependant, la publication de sa chanson en mai dernier, coïncidant avec le 80e anniversaire de la défaite de l'Allemagne nazie, a déclenché une vague d'indignation. Des milliers de personnes ont signé une pétition contre ce concert, qualifiant l'événement d'"insulte à la mémoire historique, de glorification de la violence de guerre et d'humiliation de toutes les victimes du régime nazi".

Le festival, programmé du 18 au 20 juillet, se présentait comme le centre de la scène hip-hop slovaque. Dans un communiqué Instagram, les organisateurs ont expliqué que leur décision était due à "la pression médiatique et au retrait de plusieurs artistes et partenaires", sans mentionner explicitement la participation de West comme cause directe.

Les deux organisations à l'origine de la pétition ont souligné que West "répète publiquement des messages et une idéologie liés à la période la plus sombre de l'histoire moderne". Durant l'Holocauste, plus de 70 000 juifs slovaques furent déportés dans des camps de concentration et assassinés.

L'Australie a également révoqué le visa d'entrée de West début juillet à cause de cette chanson controversée. L'Allemagne a interdit sa diffusion en raison de ses expressions extrémistes, conformément à ses lois anti-antisémites. Le morceau a été retiré de la plupart des principales plateformes de streaming, bien qu'il continue de circuler sur X, le réseau social d'Elon Musk.

Malgré ses 24 Grammy Awards remportés au cours de sa carrière, West est devenu une figure de plus en plus controversée ces dernières années en raison de déclarations antisémites répétées. Dans cette chanson, qui se termine par un échantillon d'un discours original d'Hitler de 1935, le rappeur appelle ses supporters à "se tenir à mes côtés comme je me suis tenu aux vôtres".

Cette nouvelle polémique illustre la dérive d'un artiste autrefois respecté, désormais marginalisé par ses positions extrémistes.