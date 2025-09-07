Sondage : un Britannique sur cinq adhère à des idées antisémites

Articles recommandés -

Une étude alarmante publiée dimanche par le Sunday Telegraph révèle l'ampleur préoccupante de l'antisémitisme en Grande-Bretagne. Selon ce nouveau sondage, 21% des Britanniques adhèrent à quatre stéréotypes antisémites ou plus, un chiffre qui a doublé en moins d'une décennie.

Des préjugés en forte progression

L'enquête dévoile des données particulièrement troublantes : 45% du public britannique estime qu'Israël traite les Palestiniens "comme les nazis ont traité les Juifs". Cette comparaison, dénoncée par l'organisation Campaign Against Antisemitism qui a commandé l'étude, banalise selon elle la Shoah tout en accusant les victimes de crimes d'en commettre à leur tour.

Cette organisation a annoncé l'organisation d'une manifestation contre l'antisémitisme ce dimanche à Londres, en réaction à ces résultats inquiétants. Selon la Campaign Against Antisemitism, seulement un tiers des Juifs britanniques croient avoir un avenir à long terme au Royaume-Uni, et la moitié ont envisagé de quitter la Grande-Bretagne ces deux dernières années.

Tensions autour des manifestations pro-palestiniennes

Dans ce contexte tendu, la police londonienne a procédé samedi soir à plus de 400 arrestations lors d'une manifestation de soutien à Palestine Action, organisation récemment interdite en Angleterre. Ce groupe avait défrayé la chronique il y a quelques mois en s'introduisant dans une base militaire britannique et en sabotant des avions.

Des centaines de manifestants s'étaient rassemblés devant le Parlement pour protester contre cette interdiction. Les forces de l'ordre ont fait état d'une "violence exceptionnelle", leurs agents ayant été la cible de coups de poing, de coups de pied et de jets de projectiles.