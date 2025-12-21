Sondage : une majorité de juifs britanniques ne se sentent plus en sécurité au Royaume-Uni

Une inquiétude profonde traverse aujourd’hui la communauté juive du Royaume-Uni. Selon un sondage publié par l’organisation Campaign Against Antisemitism (CAAS), une majorité de juifs britanniques estiment ne plus avoir d’avenir à long terme dans le pays et envisagent désormais de le quitter.

D’après cette enquête menée en novembre, 51 % des personnes interrogées déclarent ne pas se projeter durablement au Royaume-Uni, contre 37 % l’an dernier. Plus frappant encore, 61 % affirment avoir envisagé une émigration, un chiffre en nette hausse par rapport à 2024, où ils étaient 50 %. Le sondage a été réalisé quelques semaines après l’attentat antisémite survenu le jour de Yom Kippour à la synagogue de Heaton Park, à Manchester, qui a coûté la vie à deux juifs.

Le contexte général est marqué par une explosion des actes antisémites depuis les attaques terroristes du 7 octobre et la guerre déclenchée par Israël contre le Hamas. Pour CAAS, la responsabilité des autorités est clairement engagée. L’organisation accuse deux gouvernements successifs, ainsi que la police et la justice, d’inaction face à la montée d’un antisémitisme extrémiste qui a déjà fait des morts. Elle dénonce une politique d’"accommodement des extrémistes" aux conséquences dramatiques.

Le témoignage de Yoni Finlay, blessé lors de l’attaque de Manchester alors qu’il tentait de protéger la synagogue, illustre ce malaise. Grièvement touché, il affirme envisager de s’installer en Israël avec sa famille. Selon lui, le climat actuel, alimenté notamment par certaines manifestations pro-palestiniennes, rend la vie des juifs de plus en plus difficile. Il rappelle que la colère contre Israël ne saurait justifier la haine des juifs, soulignant que "les mots ont un impact et les actes ont des conséquences".

Cette tendance à l’exil n’est pas isolée. En avril, l’écrivain et humoriste britannique Lee Kern a lui aussi annoncé son départ pour Israël. L’étude de CAAS, fondée sur près de 4 500 réponses recueillies via des réseaux communautaires, révèle également que 45 % des juifs ne se sentent pas les bienvenus dans le pays et que 83 % jugent l’action policière insuffisante pour assurer leur protection.

Si certaines forces de police ont récemment annoncé vouloir sanctionner les appels explicites à la violence antisémite, d’autres refusent de s’aligner, nourrissant un sentiment de traitement à deux vitesses. Dans ce contexte, la nouvelle stratégie gouvernementale contre l’antisémitisme a été fraîchement accueillie par les organisations juives, qui la jugent largement insuffisante face à un phénomène qu’elles estiment désormais profondément enraciné dans la société britannique.