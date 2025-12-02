Soupçons de fraude : Federica Mogherini placée en garde à vue, deux autres responsables arrêtés

L’ancienne cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini a été placée en garde à vue mardi dans le cadre d’une vaste enquête du parquet européen portant sur de possibles irrégularités financières au sein des institutions de l’Union. Deux autres personnes ont été arrêtées, dont un haut responsable de la Commission européenne. Les enquêteurs soupçonnent des faits de favoritisme, de concurrence déloyale et de fraude dans l’attribution par le Service européen pour l’action extérieure (EEAS) d’un programme de formation de neuf mois destiné aux futurs diplomates européens, confié au prestigieux Collège de l’Europe à Bruges.

Des perquisitions ont été menées simultanément au siège du service diplomatique de l’UE à Bruxelles et dans plusieurs bâtiments du Collège de l’Europe. Les faits visés remontent à la période 2021-2022 et pourraient relever de « fraude dans l’attribution de marchés publics, corruption, conflit d’intérêts et violation du secret professionnel », précise le parquet européen (EPPO). Les enquêteurs cherchent notamment à établir si le Collège ou certains de ses représentants ont pu être informés à l’avance des critères de sélection du marché public.

Créé en 2021, l’EPPO dispose de pouvoirs étendus pour enquêter, poursuivre et traduire en justice les auteurs d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union — un rôle qui dépasse les capacités de l’ancienne OLAF. L’enquête est codirigée par un juge d’instruction de Flandre occidentale, la région où se trouve Bruges, et a nécessité l’intervention de la police fédérale belge.

Le parquet européen a précisé avoir obtenu la levée de l’immunité de plusieurs suspects avant l’opération, sans en divulguer les identités. Un responsable européen a confirmé que l’EEAS était visé pour des faits antérieurs à la nomination de Kaja Kallas fin 2024.