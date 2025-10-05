Sous pression économique, l’Irlande prête à assouplir ses sanctions contre Israël

L’Irlande, pourtant parmi les plus virulentes critiques européennes de la guerre menée par Israël à Gaza, s’apprête à limiter la portée d’une loi emblématique visant à sanctionner le commerce avec les implantations israéliennes. Selon plusieurs sources citées par Reuters, le gouvernement de Dublin céderait aux pressions de puissants groupes économiques, inquiets des répercussions sur les investissements étrangers.

Depuis un an, Dublin prépare une législation interdisant les échanges commerciaux avec les implantations israéliennes de Judée-Samarie. Mais face aux critiques d’organisations patronales et aux avertissements de parlementaires américains, le gouvernement s’oriente vers une version édulcorée du texte. Celui-ci ne concernerait plus que les biens physiques importés des implantations, essentiellement des produits agricoles d’une valeur annuelle d’environ 200 000 euros, écartant ainsi les services, pourtant réclamés par plusieurs partis d’opposition.

Les entreprises étrangères, notamment américaines, ont fait valoir que l’inclusion des services risquerait d’affecter des multinationales opérant depuis l’Irlande, notamment dans les secteurs du numérique et de la pharmacie, et de compromettre la confiance des investisseurs américains. Le ministre des Affaires étrangères, Simon Harris, a reconnu que l’élargissement du texte aux services pourrait poser des difficultés juridiques, précisant qu’il attendait l’avis du procureur général avant de trancher.

L’enjeu économique est considérable : les filiales de multinationales, pour la plupart américaines, emploient environ 11 % de la main-d’œuvre irlandaise et génèrent la majorité de l’impôt sur les sociétés, soit près d’un tiers des recettes fiscales du pays. L’Irlande, dont le modèle repose sur une fiscalité attractive, redoute de fragiliser ses relations avec Washington, principal partenaire commercial. En 2024, elle a exporté plus de 72 milliards d’euros de biens vers les États-Unis.

Alors que d’autres pays européens, comme la Slovénie, la Belgique, l’Espagne ou les Pays-Bas, ont déjà adopté des restrictions similaires, Dublin semble désormais privilégier la prudence économique à l’audace diplomatique. Une décision qui, pour certains élus comme Alice-Mary Higgins, reviendrait à "récompenser le profit réalisé sur des terres volées".

L’Irlande, qui a reconnu l’État palestinien en 2024, continue toutefois de plaider pour une réponse européenne coordonnée. Mais, face à l’opposition de l’Allemagne et aux tensions avec Israël, qui a fermé son ambassade à Dublin en décembre dernier, sa marge de manœuvre apparaît de plus en plus étroite.