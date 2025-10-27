Soutien massif à un universitaire israélien pris pour cible à Londres

Plus de 1 600 universitaires, écrivains et personnalités publiques — dont une trentaine de membres de la Chambre des Lords — ont signé une lettre ouverte en soutien au professeur Michael Ben-Gad, économiste israélien de l’Université City St George’s de Londres, victime d’une campagne de harcèlement liée à sa nationalité.

La lettre, coordonnée par le London Universities Council for Academic Freedom (LUCAF), condamne les tentatives d’un groupe étudiant visant à le faire renvoyer en raison de son service militaire dans les Forces de défense israéliennes (Tsahal) dans les années 1980. Les signataires dénoncent une dérive « intimidante, notamment envers les étudiants juifs », et réaffirment le droit du professeur à la liberté académique et intellectuelle.

Parmi les soutiens figurent des parlementaires de tous bords — tels que Lord Nigel Biggar, Baroness Margaret Hodge ou Baroness Kate Hoey — ainsi que des universitaires renommés comme Sir Niall Ferguson et Dr Kathleen Stock.

Cette mobilisation intervient après plusieurs manifestations organisées sur le campus par le collectif City Action for Palestine (CAP), qui a qualifié Ben-Gad de « terroriste » et de « criminel de guerre ». Lors d’un cours, des militants masqués ont interrompu son enseignement, le menaçant ouvertement.

Le vice-chancelier de l’université, Sir Anthony Finkelstein, a fermement réagi : « Nous ne tolérerons ni intimidation ni harcèlement. Nous défendons nos enseignants, nos étudiants et la liberté d’expression qui fonde l’université. »