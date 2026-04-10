Spécial week-end | L’hypocrisie scandinave : condamner Israël en public, s’appuyer sur lui en coulisses face à l’Iran

Entre octobre 2023 et février 2026, les pays scandinaves ont opéré un spectaculaire virage diplomatique vis-à-vis d’Israël. D’un soutien initial après les attaques du Hamas, ils sont progressivement passés à des critiques ouvertes, certains appelant même à des sanctions économiques. Pourtant, derrière cette posture officielle, une réalité bien plus complexe se dessine : celle d’une dépendance sécuritaire et stratégique à l’égard de l’État hébreu, notamment face à la menace iranienne.

Au lendemain du 7 octobre, le Danemark affichait sa solidarité, la Finlande défendait le droit d’Israël à se protéger et la Suède adoptait une ligne relativement favorable. Mais moins de deux ans plus tard, Stockholm plaidait pour un gel total des échanges commerciaux avec Israël, tandis que la Norvège qualifiait la guerre à Gaza de violation du droit international. Oslo ira jusqu’à reconnaître un État palestinien en 2024, déclenchant une crise diplomatique avec Israël. Seul le Danemark maintiendra une position plus mesurée, conditionnant toute reconnaissance à la libération des otages et au désarmement du Hamas.

En parallèle, la menace iranienne s’intensifie sur le sol européen. Dès 2018, un projet d’attentat orchestré par les services iraniens au Danemark est déjoué. À partir de 2023, la situation se dégrade : des réseaux criminels suédois sont utilisés comme relais, des attaques visent des ambassades israéliennes à Stockholm et Copenhague, et les services de sécurité finlandais et suédois alertent sur des risques accrus pour les cibles israéliennes, juives et américaines.

C’est ici que réside le paradoxe. Une partie des renseignements ayant permis de déjouer ces menaces provient d’Israël. Le Mossad a notamment fourni des informations cruciales au Danemark et collaboré avec les services suédois pour attribuer certaines attaques à l’Iran. Autrement dit, l’État critiqué publiquement est aussi celui qui contribue, dans l’ombre, à la sécurité de ces pays.

Les contradictions ne s’arrêtent pas là. Malgré les critiques, les pays nordiques continuent d’acheter massivement des équipements militaires israéliens. La Finlande a acquis une part significative de son armement auprès d’Israël, tandis que le Danemark et la Suède ont conclu plusieurs contrats ces dernières années. Quant à la Norvège, elle profite économiquement de l’instabilité énergétique liée aux tensions internationales.

Entre pressions politiques, opinion publique et impératifs sécuritaires, les démocraties scandinaves naviguent dans une zone grise. Elles condamnent Israël, mais dépendent en partie de lui. Une ambiguïté stratégique qui interroge sur leur capacité à concilier principes affichés et réalités géopolitiques.