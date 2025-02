Starmer "préoccupé" par le documentaire controversé de la BBC sur Gaza

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a exprimé jeudi ses inquiétudes concernant un documentaire de la BBC sur Gaza qui mettait en scène le fils d'un responsable du Hamas. Cette déclaration intervient après que la chaîne publique britannique a présenté des excuses officielles pour ce reportage controversé. Lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche aux côtés du président américain Donald Trump, Starmer a été interrogé sur sa position concernant les choix éditoriaux de la BBC. "J'ai été préoccupé par le programme en question. Le Secrétaire d'État a eu une réunion avec la BBC, je crois que c'était hier", a répondu le Premier ministre britannique.

Dans ses excuses officielles, la BBC a reconnu des "défauts graves" dans la réalisation du documentaire intitulé "Gaza : Comment survivre dans une zone de guerre". La chaîne a annoncé que le programme avait été retiré de toutes ses plateformes et ne serait pas remis en ligne.

La BBC a imputé la responsabilité à la société de production Hoyo Films, qui aurait estimé qu'il était "important d'entendre des voix qui n'ont pas été représentées à l'écran tout au long de la guerre, avec dignité et respect".

Ce n'est pas la première fois que la BBC fait l'objet de critiques pour son traitement de l'actualité liée à Israël. En novembre 2023, la chaîne avait publié des excuses après avoir faussement affirmé que les troupes israéliennes ciblaient des équipes médicales lors des combats autour de l'hôpital Shifa à Gaza.

En août 2024, plus de 200 professionnels britanniques de la télévision et du cinéma ont appelé à une enquête urgente sur des allégations d'antisémitisme au sein de la BBC.

Un mois plus tard, un rapport a conclu que la BBC avait enfreint ses propres directives éditoriales plus de 1 500 fois au cours des quatre premiers mois de la guerre entre Israël et le Hamas, révélant "un schéma de partialité profondément inquiétant" contre l'État hébreu durant cette période.

Plus récemment, le présentateur de BBC News Nicky Shiller a qualifié trois otages libérés par le Hamas de "prisonniers", terme habituellement utilisé pour les terroristes emprisonnés en Israël, suscitant un tollé qui a contraint la chaîne à s'excuser.