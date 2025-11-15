Stockholm : trois morts et trois blessés dans un accident de bus au centre-ville

Un grave accident a frappé Stockholm vendredi après-midi lorsqu’un bus a percuté de plein fouet un abribus sur Valhallavägen, dans le quartier d’Östermalm, faisant trois morts et trois blessés, selon la police suédoise. Le drame s’est produit à 15h23 (14h23 GMT), à proximité immédiate du Royal Institute of Technology.

Les circonstances exactes de la collision restent pour l’heure inconnues. La police a annoncé l’arrestation du conducteur du bus, soupçonné d’homicide involontaire et de blessures involontaires, tout en précisant qu’aucun élément ne permet à ce stade de penser à un acte intentionnel. Les enquêteurs tentent également d’établir l’identité des victimes. On ignore encore si des passagers se trouvaient à bord du véhicule.

Les premières images de la scène montrent un autobus à impériale encastré dans l’abribus, tandis que les équipes de secours s’efforcent d’extraire des personnes coincées sous le véhicule. Un commerçant du secteur a confié à la chaîne publique SVT que le bus avait d’abord heurté un poteau avant de faucher la file de passagers qui attendait. Plusieurs témoins, en état de choc, se sont réfugiés dans les boutiques voisines.

Une femme interrogée par le journal Expressen a décrit une scène d’horreur : « Le bus a fauché toute la file d’attente. Les gens hurlaient, certains tentaient d’aider les blessés, d’autres étaient déjà sans vie au sol. »

Le premier ministre suédois Ulf Kristersson a réagi dans un message publié sur X, envoyant ses pensées aux victimes et à leurs familles : « Nous ne connaissons pas encore la cause, mais c’est un soir tragique pour Stockholm. »