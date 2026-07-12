Une manifestation pro-palestinienne organisée ce week-end à Stockholm a provoqué une vive controverse après la présence d’une pancarte reprenant la forme de la célèbre inscription située à l’entrée du camp d’extermination nazi d’Auschwitz.

Les manifestants avaient remplacé l’inscription « Arbeit macht frei » par le mot « Gaza ». La mise en scène a été dénoncée par plusieurs représentants de la communauté juive comme une banalisation de la mémoire de la Shoah.

Selon les organisateurs, le rassemblement visait notamment à réclamer la libération du docteur Hussam Abu Safiya, détenu par Israël. Ce dernier est un médecin palestinien, ancien directeur de l’hôpital Kamal Adwan, situé dans le nord de la bande de Gaza. Pédiatre de formation, il était devenu l’une des figures médicales les plus médiatisées de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

Les autorités israéliennes l’ont arrêté en décembre 2024 lors d’une opération militaire dans le secteur de Beit Lahia, où se trouve l’hôpital Kamal Adwan. Israël affirme qu’il entretenait des liens avec le Hamas et qu’il occupait un rôle au sein de l’organisation, des accusations rejetées par Abu Safiya et ses soutiens.

La manifestation a également été marquée par la présence d’une personne déguisée en Benjamin Netanyahou, avec le visage couvert de faux sang, portant un drapeau israélien et des symboles que certains observateurs ont rapprochés de références nazies.

Certains participants portaient par ailleurs des vêtements rappelant des uniformes du personnel médical du système de santé de la région de Stockholm.

Le journaliste suédois Daniel Schatz, petit-fils de survivants de l’Holocauste, a exprimé son indignation face à cette mise en scène.

« En tant que petit-fils de survivants de l’Holocauste, j’ai été profondément bouleversé de voir à Stockholm une pancarte conçue pour rappeler le slogan d’Auschwitz », a-t-il déclaré.

Il a estimé que ce type de comparaison constituait, selon la définition de travail de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA), adoptée par la Suède, une forme de banalisation de la Shoah pouvant relever de l’antisémitisme.

La communauté juive suédoise avait déjà réagi récemment à une autre mobilisation de soignants d’origine moyen-orientale organisée devant l’hôpital Karolinska à Stockholm, au cours de laquelle des participants portaient leurs tenues professionnelles pour demander la libération du docteur Abu Safiya.

Plusieurs médecins de l’établissement avaient alors demandé aux responsables du système de santé de condamner ces initiatives et d’empêcher l’utilisation d’espaces médicaux à des fins de mobilisation politique.

La police suédoise, présente lors du rassemblement, n’a pas interrompu la manifestation, qui s’est déroulée sans incident majeur signalé.