Suède : fusillade devant une mosquée à Örebro, le tireur en fuite

Au moins deux personnes ont été blessées ce vendredi dans une fusillade survenue devant une mosquée du quartier de Vivalla, à Örebro, en Suède. L’attaque s’est produite vers 13h45, heure locale, alors que de nombreux fidèles étaient réunis pour la prière.

Selon des témoins cités par la chaîne publique SVT, plusieurs coups de feu ont retenti soudainement.

Le ou les auteurs des tirs ont pris la fuite et restent activement recherchés par la police, qui a ouvert une enquête pour tentative de meurtre. Les autorités, qui n’ont pas précisé la gravité des blessures, ont appelé la population à ne pas s’approcher des lieux.

Dans un communiqué, la police a indiqué ne pas savoir pour l’instant combien de tireurs étaient impliqués. L’attaque a semé la panique dans ce quartier du nord de la ville, située à environ 200 kilomètres à l’ouest de Stockholm, près du lac Hjälmare.

Un important dispositif de sécurité a été déployé autour de la mosquée, alors que les enquêteurs poursuivent leurs recherches pour retrouver le ou les assaillants et déterminer les circonstances exactes de cette fusillade.