Suisse : l’antisémitisme en ligne explose malgré une baisse des incidents physiques

Les actes antisémites recensés en Suisse ont diminué en 2025, mais la haine visant les Juifs sur internet a fortement augmenté, selon un rapport publié par des organisations représentatives de la communauté juive du pays.

Le rapport annuel de la Fédération suisse des communautés israélites (SIG) et de la Fondation GRA contre le racisme et l’antisémitisme indique que 177 incidents antisémites ont été signalés dans l’espace public en 2025, contre 221 l’année précédente, soit une baisse d’environ 20 %. Malgré cette diminution, le niveau d’agressions physiques ou verbales reste environ trois fois plus élevé qu’avant l’attaque menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Dans le même temps, l’antisémitisme sur internet connaît une forte progression. Les chercheurs ont recensé 2 185 cas de discours haineux en ligne, soit une hausse de 37 % par rapport à 2024. La plateforme Telegram est identifiée comme la principale source de cette augmentation, avec 1 445 incidents signalés.

Selon l’étude, les théories complotistes représentent près de 42 % des messages antisémites en ligne. Certaines utilisent des termes codés comme « Khazars » afin de remettre en cause l’histoire du peuple juif et la légitimité de l’État d’Israël.

Le rapport évoque une pression constante pesant sur la communauté juive suisse depuis deux ans. De nombreux Juifs disent éviter de porter des symboles religieux en public ou de fréquenter certains lieux afin d’échapper à des comportements hostiles.

Les responsables des deux organisations, dont le président de la SIG Ralph Friedländer et celui de la GRA Zsolt Balkanyi-Guery, mettent en garde contre la banalisation de l’antisémitisme. Selon eux, cette tendance représente une menace pour les fondements démocratiques du pays.

Ils appellent les autorités suisses à finaliser rapidement un plan d’action dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Les organisations insistent également sur le rôle de la société civile pour combattre cette montée de la haine.