Suisse : une enquête pour "homicide par négligence" après l’incendie de Crans-Montana

Une instruction pénale a été ouverte en Suisse contre les gérants du bar de Crans-Montana ravagé par un incendie meurtrier lors du réveillon de la Saint-Sylvestre. Le ministère public du canton du Valais enquête notamment pour « homicide par négligence », après un drame qui a coûté la vie à 40 personnes et fait 119 blessés, selon le dernier bilan officiel.

Le feu s’est déclaré peu avant minuit dans cet établissement très fréquenté de la station alpine, alors que des dizaines de clients célébraient le passage à la nouvelle année. D’après les premiers éléments, les flammes se seraient propagées extrêmement rapidement, accompagnées d’une épaisse fumée, compliquant l’évacuation et piégeant de nombreuses personnes à l’intérieur.

Les enquêteurs cherchent désormais à établir si les règles de sécurité ont été respectées : capacité maximale autorisée, issues de secours, dispositifs anti-incendie et gestion de la foule. Les gérants du bar sont soupçonnés de possibles manquements ayant pu aggraver la catastrophe.

Le drame a provoqué une onde de choc bien au-delà de la Suisse. Le Quai d’Orsay a confirmé que 16 ressortissants français ont été blessés, tandis que neuf autres Français restent introuvables à ce stade.

Les autorités israéliennes ont également indiqué qu’une ressortissante israélienne figure parmi les personnes portées disparues, ses proches étant toujours sans nouvelles depuis la nuit de l’incendie. Les services consulaires israéliens sont mobilisés en coordination avec les autorités helvétiques pour tenter de la localiser.

Des cellules de soutien psychologique ont été mises en place pour les survivants et les familles endeuillées, tandis qu’un deuil local a été observé dans la station. Les hôpitaux de la région restent mobilisés pour prendre en charge les blessés, dont plusieurs se trouvent encore dans un état grave.

Au-delà de l’enquête judiciaire, cette tragédie relance en Suisse le débat sur la sécurité des établissements nocturnes, en particulier dans les stations touristiques très fréquentées lors des périodes de fêtes, où l’affluence peut rapidement dépasser les capacités prévues.