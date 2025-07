Suisse : une randonnée d'hommes en uniforme nazi provoque l’indignation

Articles recommandés -

Une scène choquante s’est produite samedi dernier dans le canton de Berne, en Suisse. Une vingtaine d’hommes vêtus d’uniformes de la Wehrmacht, l’armée allemande du IIIᵉ Reich, ont été interpellés alors qu’ils effectuaient une randonnée dans les Alpes, au-dessus de l’Iffigenalp. La police cantonale, alertée la veille, a confirmé l’intervention auprès du journal allemand BILD.

Les randonneurs portaient des tenues complètes de la division de montagne de la Wehrmacht, impliquée historiquement dans des massacres durant la Seconde Guerre mondiale. Parmi les pièces repérées : des vestes militaires arborant des symboles nazis, notamment des insignes interdits dans plusieurs pays européens. Face aux agents, les hommes ont obtempéré sans résistance et retiré les uniformes. Aucun acte criminel n’ayant été commis, aucune poursuite n’a été engagée. Leurs identités ont toutefois été enregistrées.

À ce jour, la législation suisse n’interdit pas expressément les symboles nazis, bien qu’un projet de loi soit en discussion. Le gouvernement fédéral propose d’interdire notamment la croix gammée, les runes SS, le salut hitlérien et certains codes numériques associés au nazisme, comme le 88 (pour Heil Hitler). En attendant, les forces de l’ordre peuvent agir sur la base du droit cantonal, dans une logique préventive.

https://x.com/i/web/status/1947584805501071445 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans ce cas précis, la police justifie son intervention par la nécessité de préserver l’ordre public et le sentiment de sécurité de la population. "Ces symboles sont associés à un régime fasciste, raciste et antisémite. Leur présence dans l’espace public peut profondément heurter les personnes en raison de leur origine, religion, orientation sexuelle ou handicap", a déclaré la police bernoise. Elle souligne également le risque de confrontations avec d’autres randonneurs.

Selon les autorités, aucun slogan, arme ou comportement ouvertement néonazi n’a été observé. Les membres du groupe venaient d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord. Ils ont affirmé être "apolitiques" et se passionner uniquement pour les reconstitutions historiques, qu’ils tentent de rendre les plus fidèles possible.

L’incident relance le débat en Suisse sur les limites de la liberté d’expression face aux symboles de haine. Si la loi évolue, de tels agissements pourraient bientôt entraîner des poursuites pénales.