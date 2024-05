GB: Sunak appelle à des élections anticipées le 4 juillet, le Labour pourrait lui rafler Downing Street

Après des mois de suspense, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé mercredi la tenue d'élections législatives le 4 juillet, les travaillistes partant grands favoris pour déloger les conservateurs, au pouvoir depuis 14 ans.

C'est sous la pluie, la voix parfois couverte par de la musique venant du haut-parleur d'un manifestant, que le chef du gouvernement a fait part, depuis le perron du 10, Downing Street, de sa décision surprise de demander au roi Charles III de dissoudre le Parlement.

"Au cours des prochaines semaines, je me battrai pour chaque vote", a insisté Rishi Sunak. "Je gagnerai votre confiance et je vous prouverai que seul un gouvernement conservateur que je dirige ne mettra pas en péril notre stabilité économique durement acquise et pourra restaurer la fierté et la confiance dans notre pays", a ajouté l'ancien banquier de 44 ans, accusant le Labour de n'avoir "aucun projet".

Rishi Sunak se bornait jusqu'à présent à évoquer des élections "au second semestre" et le scrutin, possible en théorie jusqu'en janvier 2025, était attendu à l'automne.

Oli SCARFF (AFP)

Une série de bonnes nouvelles économiques ont fini par le convaincre de se lancer.

Après 14 ans de pouvoir conservateur marqués par le référendum du Brexit et cinq Premiers ministres, les Britanniques semblent pourtant décidés à tourner la page et à envoyer le travailliste Keir Starmer, ancien avocat de 61 ans à Downing Street.

"Le temps du changement est venu!", a lancé Keir Starmer après l'annonce des élections, présentant le vote Labour comme un vote "pour la stabilité, économique et politique". "Nous pouvons mettre fin au chaos, nous pouvons tourner la page, nous pouvons commencer à reconstruire le Royaume-Uni et changer notre pays", a-t-il insisté.

Les sondages donnent le Labour, positionné au centre-gauche, autour de 45% des intentions de vote, loin devant les conservateurs, entre 20% et 25%, et le parti anti-immigration et anti-politiques climatiques Reform UK (12%).