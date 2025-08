Suspension de l’agrément fiscal du Keren Hayessod en Belgique : un défi pour le soutien à Israël

Articles recommandés -

Le Keren Hayessod Belgique a annoncé ce mercredi dans une lettre la suspension, jusqu’au 1er octobre 2025, de son agrément fiscal par la Fondation Roi Baudouin (FRB), en raison des sensibilités liées au conflit Israël-Gaza. "Cette décision, que nous espérons temporaire, entraîne le remboursement automatique des dons effectués via le compte de la FRB". La Fondation réévalue la conformité des projets du Keren Hayessod, qui visent à renforcer la société israélienne, soutenir les plus démunis et aider les victimes du terrorisme et de la guerre, au regard de sa charte éthique.

https://x.com/i/web/status/1953084831039938905 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

« Nous espérons que la FRB fera la distinction entre notre soutien aux Israéliens vulnérables et les préjugés circulant sur Israël », a déclaré Jacky Taché, président de l’organisation. Le Keren Hayessod s’engage à défendre sa mission auprès de la FRB, tout en promettant transparence dans ce processus. Une décision définitive sur l’agrément est attendue après le 1er octobre.