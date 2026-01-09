Tempête Goretti : des centaines de milliers de foyers privés d’électricité en France et au Royaume-Uni

De violentes rafales de vent ont frappé vendredi le nord de l’Europe avec le passage de la tempête Goretti, provoquant d’importantes perturbations en France et au Royaume-Uni, où des centaines de milliers de foyers se sont retrouvés sans électricité.

En France, environ 380 000 foyers ont été privés de courant, principalement en Normandie et en Bretagne, selon le gestionnaire du réseau de distribution Enedis. Les régions du nord-ouest ont été particulièrement touchées, avec des rafales dépassant les 150 km/h dans le département de la Manche. Un record de 213 km/h a même été enregistré à Barfleur, sur le littoral normand.

Les intempéries ont également perturbé les transports. La SNCF a suspendu plusieurs liaisons ferroviaires entre Paris et la Normandie, invoquant des conditions météorologiques dangereuses et des chutes d’arbres sur les voies. Les autorités ont appelé à la prudence et recommandé de limiter les déplacements dans les zones les plus exposées.

Au Royaume-Uni, la tempête Goretti a touché un pays déjà fragilisé par une semaine de froid intense. Selon le gestionnaire du réseau électrique national, environ 57 000 foyers étaient privés d’électricité vendredi. Les chutes de neige et les vents violents ont particulièrement affecté l’Écosse et certaines régions du centre de l’Angleterre.

Des centaines d’écoles devraient rester fermées en Écosse et dans plusieurs comtés anglais. Les opérateurs ferroviaires ont mis en garde les usagers et suspendu certains services, appelant la population à éviter les déplacements non essentiels.

Les services météorologiques des deux pays ont averti que des conditions difficiles pourraient persister, tandis que les équipes d’intervention restent mobilisées pour rétablir l’électricité et sécuriser les infrastructures.