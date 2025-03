Tensions au Royaume-Uni : Lammy critiqué après avoir accusé Israël de "violer le droit international"

Downing Street a rejeté la déclaration de David Lammy, ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, selon laquelle Israël aurait violé le droit international en bloquant l'aide humanitaire destinée à Gaza. Lammy, lors d’une intervention à la Chambre des communes, avait déjà affirmé que les actions israéliennes constituaient une "violation des lois humanitaires internationales".

Le porte-parole du Premier ministre britannique a précisé que, bien qu'Israël soit "à risque" de violer ces lois, le gouvernement britannique n'a pas changé sa position officielle. Lammy, qui a soulevé la question de l’interdiction de l'entrée de nourriture, de carburant et de médicaments à Gaza, a exprimé de vives inquiétudes quant à la situation humanitaire, soulignant que l'aide n'était plus parvenue dans la région depuis 15 jours. Cette déclaration survient alors qu’Israël a intensifié ses frappes aériennes sur Gaza. Le gouvernement israélien justifie ses actions par la nécessité de défendre sa sécurité et de faire pression sur le Hamas, mais Lammy a dénoncé le manque d'aide humanitaire, qualifiant la situation de "horrible" et "inacceptable". La déclaration de Lammy a ravivé les tensions au sein du Parti travailliste, avec des membres exprimant leur mécontentement quant à l'attitude de Keir Starmer, le leader du parti, qui a continué de soutenir Israël. Par ailleurs, Lammy, qui a évoqué un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a rappelé la vente d’armements britanniques à Israël, malgré les accusations de violations des droits de l'homme. La question du soutien à Israël continue de diviser l’opinion publique britannique.