Tour d’Espagne : des manifestations pro-palestiniennes perturbent l’avant-dernière étape

Le Tour d’Espagne a été de nouveau perturbé samedi par des manifestations propalestiniennes, à l’occasion de l’avant-dernière étape de la Vuelta. L’incident s’est produit à une vingtaine de kilomètres de l’arrivée, sur les pentes de Bola del Mundo, alors que le peloton approchait de la ligne finale.

Quelques dizaines de manifestants se sont assis au milieu de la route pour tenter de bloquer le passage des coureurs. Ces derniers ont réussi à contourner l’obstacle en passant par les côtés, tandis que certains militants se sont mis à courir vers eux avant d’être rapidement interpellés par les forces de l’ordre. La course a pu se poursuivre normalement, bien que les voitures suiveuses aient été retenues quelques minutes.

Cette 80e édition de la Vuelta est marquée par des actions quasi quotidiennes de protestation visant l’équipe Israel-Premier Tech, sur fond de guerre à Gaza. Ces manifestations ont pour objectif de dénoncer la présence de la formation israélienne dans l’épreuve. Pour ce week-end final, la délégation du gouvernement de Madrid a annoncé un dispositif de sécurité exceptionnel afin de concilier la protection des coureurs et le droit de manifester. Pas moins de 1.500 membres des forces de l’ordre sont mobilisés : 400 agents de la Garde civile pour l’étape de samedi et 1.100 policiers pour la dernière étape dimanche à Madrid.

Il s’agit du plus important déploiement sécuritaire depuis le sommet de l’OTAN organisé dans la capitale espagnole en 2022.