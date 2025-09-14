Tour d’Espagne : la dernière étape stoppée à Madrid par des manifestations propalestiniennes

Articles recommandés -

La 21e et dernière étape de la Vuelta 2025 a été définitivement arrêtée ce dimanche à Madrid, à 56 km de l’arrivée, après l’intrusion massive de manifestants propalestiniens sur le parcours. Selon les organisateurs, la course, déjà perturbée presque chaque jour depuis trois semaines, n’a pas pu aller à son terme. Le leader du classement général, le Danois Jonas Vingegaard, remporte donc cette 80e édition sans vainqueur pour l’ultime étape.

Des milliers de manifestants ont envahi plusieurs points clés du centre-ville, notamment la Gran Via, la gare d’Atocha et la Plaza de Colón, faisant tomber les barrières et empêchant les cyclistes de poursuivre la compétition. La police a tenté de contenir la foule en chargeant et en lançant des grenades lacrymogènes, sans réussir à sécuriser totalement le parcours. Les coureurs ont été contraints de s’arrêter, puis de repartir brièvement avant que la course ne soit finalement neutralisée.

Depuis le début du Tour sur le sol espagnol, les manifestations ont visé particulièrement l’équipe Israel-Premier Tech, sur fond de guerre à Gaza et de tensions diplomatiques entre Madrid et Jérusalem. Certaines étapes avaient déjà été écourtées, et des chutes avaient été provoquées par des intrusions de militants. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a salué l’« admiration » envers les manifestants tout en affirmant son « respect » pour les sportifs. Une position vivement critiquée par l’opposition de droite, qui accuse le gouvernement de cautionner les troubles et de fragiliser la sécurité d’un événement international majeur.