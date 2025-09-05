Tour d'Espagne : le ministre espagnol des Affaires étrangères souhaite l’exclusion de l’équipe israélienne

Articles recommandés -

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a déclaré jeudi soir qu’il serait favorable à l’exclusion de l’équipe Israel Premier Tech de la Vuelta, le Tour d’Espagne cycliste. Cette prise de position intervient après une manifestation pro-palestinienne qui a perturbé la course mercredi dans la ville de Bilbao, en raison de la guerre en cours à Gaza.

Albares a affirmé qu’il « comprendrait et soutiendrait » une telle décision, tout en précisant que son gouvernement n’a pas le pouvoir de l’imposer.

« Nous devons envoyer un message à Israël et à la société israélienne : l’Europe et Israël ne peuvent avoir de relations normales que lorsque les droits humains sont respectés », a-t-il déclaré. Lors de l’incident, des manifestants brandissant drapeaux palestiniens et pancartes ont forcé des barrières de sécurité, provoquant des scènes de chaos sur les derniers kilomètres du parcours. La police a dû intervenir et la direction de la Vuelta a été contrainte d’annuler l’étape, sans désigner de vainqueur. Les organisateurs ont condamné les violences tout en rappelant leur soutien au droit de manifester pacifiquement, mais ont souligné que la sécurité des participants restait prioritaire. Le directeur technique de la course, Kiko García, a suggéré que l’équipe israélienne se retire pour éviter d’autres incidents, appelant également l’Union cycliste internationale (UCI) à intervenir.

L’équipe Israel Premier Tech, de son côté, a refusé de se retirer, estimant qu’un retrait créerait « un précédent dangereux » pour le cyclisme mondial.